BMW will in seiner Autofabrik in Südafrika bald auch Fahrzeuge mit Elektromotor herstellen. Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic sagte am Donnerstag im Werk in Rosslyn bei Johannesburg: "Ab 2024 werden wir den BMW X3 in Südafrika als Plug-in-Hybrid produzieren und in die ganze Welt exportieren." Dafür investiere das Unternehmen rund 200 Millionen Euro.

29.06.2023 09:14