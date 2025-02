Angesichts des drohenden Handelskriegs mit den USA bekommt BMW vorsichtige Schützenhilfe von einem Parteifreund und Unterstützer des US-Präsidenten Donald Trump. Henry McMaster, republikanischer Gouverneur von South Carolina, spricht sich zwar nicht ausdrücklich gegen Zölle aus, betont jedoch die grosse Bedeutung des BMW-Werks in Spartanburg für seinen Bundesstaat: «South Carolinas Stellung als Hochburg der Automobilindustrie der Vereinigten Staaten lässt sich direkt auf den Erfolg von BMW in unserem Bundesstaat zurückführen», liess sich der US-Politiker in einer BMW-Mitteilung zitieren. «Wir sind stolz darauf, hier in South Carolina ein Unternehmen zu haben, das sich so sehr für den Wohlstand seiner Gemeinschaft, den Erfolg seiner Mitarbeiter und die Innovation seiner Branche einsetzt.»