In allen Regionen erzielte BMW ein deutliches Plus mit den beiden Hauptmarken BMW und Mini. Im wichtigsten Einzelmarkt China zogen die Auslieferungen um 16,2 Prozent auf 197 807 Autos an. In den USA wurden 95 533 Autos verkauft und damit 13,7 Prozent mehr. In Europa gingen 232 706 Autos an die Kunden, das waren 9 Prozent mehr. Darunter konnte BMW besonders im Heimatmarkt Deutschland punkten mit einem Plus von 22,5 Prozent auf 76 962 Pkw./men/stk