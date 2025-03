Der Autobauer BMW geht nach einem Gewinneinbruch mit Vorsicht ins neue Jahr. 2024 belasteten das schwache Geschäft in China und Probleme mit Bremssystemen die Geschäfte spürbar. Der Gewinn unterm Strich ging um über ein Drittel auf 7,7 Milliarden Euro zurück, wie der Dax-Konzern am Freitag in München mitteilte.