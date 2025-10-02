Bei der Kleinwagenmarke Mini war es im abgelaufenen Quartal sogar ein Plus von fast 38 Prozent auf 7'270 Pkw. Nordamerika-Chef Sebastian Mackensen will mit dem aktuellen Schwung im Schlussquartal den Verkaufsrekord in den USA aus dem vergangenen Jahr knacken. Bei der Marke BMW steht der Konzern nach den ersten neuen Monaten um 8,5 Prozent besser da als im Vorjahreszeitraum, bei Mini um fast ein Viertel.