Bei BMW in Leipzig wird jetzt neben Modellen der Stammmarke auch der Mini Countryman produziert. Es sei das erste Fahrzeug der britischen Traditionsmarke, das in einem BMW-Werk hergestellt werde, sagte Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic am Freitag zum offiziellen Start der Fertigung. Pro Jahr sollen rund 100 000 Mini Countryman gebaut werden.

10.11.2023 12:39