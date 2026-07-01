Matt und glänzend

Entsprechend gross sind die Erwartungen der BMW-Beschäftigten im Werk Dingolfing an den neuen 7er, wie ein Sprecher sagte. Das Luxusmodell hat ein Update erhalten, das weit über die Optik hinausreicht. Äusserlich besonders auffällig: die Kombination aus matt und glänzend lackierten Flächen. Dies erfordere handwerkliche Präzision, mit der sich das Unternehmen von anderen Herstellern - «vor allem aus China» - abhebe, so Produktmanager Maximilian Huber.