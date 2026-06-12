Der Roboter rollt langsam durch die Werkhalle, hält einen Scanner an eine Fahrzeugkarosserie und prüft, ob alle Masse stimmen. Noch wirkt er etwas vorsichtig. Für BMW ist der Einsatz der menschenähnlichen Maschinen dennoch Teil eines grösseren Umbaus: Neben dem Anschluss an das Wasserstoffnetz setzt das Werk Leipzig auf eine zweite Zukunftstechnologie: humanoide Roboter.