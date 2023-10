Die E-Mobilität in den USA nimmt inzwischen Fahrt auf. Treiber seien Subventionen und die «aggressive Preispolitik seitens des Marktführers Tesla», hiess es beim Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach. Für 2023 rechnet es mit 1,3 Millionen BEV-Neuzulassungen in den USA. BMW hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres 31 000 E-Autos in den USA verkauft.