BMW und Mercedes-Benz verkaufen ihre gemeinsame Tochter Freenow an den US-Fahrdienstvermittler Lyft . Die Mobilitätsapp bringt den beiden Autoherstellern rund 175 Millionen Euro ein, wie Freenow mitteilte. BMW und Mercedes bestätigten den Verkauf in einem gemeinsamen Statement. Darin hiess es, man werde sich weiterhin auf das Kerngeschäft «sowie auf die Transformation in Richtung Elektrifizierung, Digitalisierung und KI sowie Dekarbonisierung konzentrieren».