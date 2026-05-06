Das Papier gewann zuletzt rund 4,8 Prozent auf 80,98 Euro und gehörte damit zu den grössten Gewinnern im Leitindex Dax. Damit konnte der Kurs sein Minus seit Jahresbeginn im Haupthandel etwas eindämmen. Sowohl bei der Marge im Autogeschäft als auch beim freien Mittelzufluss habe BMW besser abgeschnitten als gedacht, schrieb Analyst Steven Reitman vom Analysehaus Bernstein Research. BMW habe sich dabei auch keine Zollerstattungen gutgeschrieben.