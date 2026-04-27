In einer Gesprächsrunde mit Journalisten sagte Manager Marcus Behrendt von BMW i Ventures, dass der Wagniskapitalgeber zu den ersten Geldgebern von frühen Start-ups gehöre. «Als Investor in frühen Phasen investieren wir in der Regel in ein einzelnes Start-up als Erstinvestment bis zu 10 Millionen Dollar», sagte er. «Bei Start-ups rund um Künstliche Intelligenz müssen die Investitionsentscheidungen schnell getroffen werden, im aktuellen Umfeld sprechen wir da von Tagen und wenigen Wochen», ergänzte sein Kollege Kasper Sage. Das geschehe unabhängig vom BMW-Konzern.