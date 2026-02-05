So soll die Rendite auf das materielle Eigenkapital bis 2028 auf mehr als 13 Prozent steigen, wie das Geldhaus zur Vorlage seiner Jahreszahlen am Donnerstag in Paris mitteilte. Bisher hatte Bonnafe rund 13 Prozent angepeilt. Nun setzt er erneut den Rotstift bei den Betriebskosten an und will im laufenden Jahr weitere 600 Millionen Euro einsparen.