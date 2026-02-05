Die französische Grossbank BNP Paribas hat das Jahr 2025 mit einem überraschend guten Quartal abgeschlossen. Bankchef Jean-Laurent Bonnafe hob nun seine Ziele für die kommenden Jahre an. So soll die Rendite auf das materielle Eigenkapital bis 2028 auf mehr als 13 Prozent steigen, wie das Geldhaus am Donnerstag in Paris mitteilte. Bisher hatte der Manager rund 13 Prozent angepeilt. Nun setzt er erneut den Rotstift bei den Betriebskosten an. Anleger an der Börse reagierten begeistert.