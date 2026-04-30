Bei der BNP monierten viele Analysten, dass der Gewinnanstieg von neun Prozent auf rund 3,2 Milliarden Euro zum Teil auf Bewertungseffekte zurückgeht. Zudem profitierte die Bank von einem guten Geschäft im Aktienmarktbereich, der stark volatil ist. Die Erträge der BNP legten um knapp neun Prozent auf 14 Milliarden Euro zu. Zudem bestätigte die Bank ihr Renditeziel./zb/stw/jha/