Statt 42 Stunden beträgt die Wochenarbeitszeit neu 40 Stunden, wie die Gewerkschaft VPOD am Dienstag mitteilte. Am Samstag erhalten die Mitarbeitenden eine Zulage von 7.50 Franken pro Stunde. Bestehende Sonn-, Feiertags und Nachtzulagen würden ab 2028 um 20 Prozent erhöht, heisst es in der Mitteilung.