Hoffen auf Lohnverhandlungen

Laut VPOD leistet der neue GAV einen grossen Beitrag dazu, die Schichtarbeit des Bodenpersonals besser zu entschädigen. Wie Stefan Brülisauer vom VPOD gegenüber Keystone-SDA sagte, hätten sich einige Mitarbeitende eine noch deutlichere Erhöhung der Nacht- und Wochenendzulagen gewünscht. «Die Erhöhung um 20 Prozent und die Einführung der Samstagszulage waren dann der Kompromiss», sagte er.