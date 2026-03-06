«Es ist Zeitverschwendung. Sie haben alles verloren. Sie haben ihre Marine verloren. Sie haben alles verloren, was sie verlieren konnten», sagte Trump demnach. Tempo und Intensität der Angriffe hielten an.
Konkret sei Trump zu einem Kommentar von Irans Aussenminister Abbas Araghtschi befragt worden, der gesagt habe, sein Land sei «bereit für eine Invasion US-amerikanischer und israelischer Truppen». Dies habe Trump als «überflüssigen Kommentar» bezeichnet.
Bereits am Mittwoch hatte Regierungssprecherin Karoline Leavitt gesagt, ein Einsatz von US-Bodentruppen im Iran sei derzeit nicht geplant. Grundsätzlich ausschliessen wollte sie die Option nicht. Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth schliessen den Einsatz von Bodentruppen ebenfalls nicht aus./aae/DP/men
(AWP)