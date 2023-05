Die Notenbank in London erhöhte ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum so stark wie noch nie seit der Erlangung ihrer Unabhängigkeit im Jahr 1997. Die Währungshüter gehen nicht mehr davon aus, dass die britische Wirtschaft in die Rezession abrutscht. Mitte 2026 sehen sie die reale Wirtschaftskraft Großbritanniens 2,25% über der bisherigen Prognose.