Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim sieht die Pläne der Bundesregierung für eine Gesundheitsreform kritisch. Die Politik habe die Pharmabranche 2023 und im aktuellen Koalitionsvertrag als Schlüsselindustrie für Deutschland bezeichnet, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung von Boehringer Ingelheim Deutschland, Médard Schoenmaeckers, der Deutschen Presse-Agentur. «Das muss sich auch in verlässlichen, innovationsfreundlichen Rahmenbedingungen widerspiegeln. Vor diesem Hintergrund sind die aktuellen Pläne aus unserer Sicht alles andere als eine ausgewogene Lastenverteilung.»