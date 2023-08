Die pustulöse Psoriasis betrifft in Deutschland nach Angaben von Boehringer nicht einmal 300 Patienten. Entsprechend schwer sei die Realisierung klinischer Studien, sagte Nikolaus. Diese könnten gar nicht all die Parameter liefern, die der GBA verlange. Es brauche mehr Flexibilität bei der Bewertung. «Innovationen sind in Deutschland oft Opfer starrer Prozesse und Vorgaben.» Boehringer verweist darauf, dass Spevigo in den USA und Europa zugelassen sei, in Frankreich etwa sei auch ein Zusatznutzen erkannt worden.