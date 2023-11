Die Technologie von T3 Pharma werde Boehringer Ingelheims Palette neuartiger Krebstherapien «erheblich erweitern» und damit die Onkologiestrategie des Unternehmens unterstützen, so die Mitteilung der Käuferin. Den Sitz hat T3 Pharma in Allschwil, und der Betrieb soll laut den Angaben nach der Übernahme weiter in den Region Basel verbleiben.