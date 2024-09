Konkurrent Airbus bringt es 2024 bislang auf 447 Jets. Konzern-Chef Guillaume Faury peilt für das Gesamtjahr weiterhin 770 Auslieferungen an, wie er am Dienstag auf einer Branchenveranstaltung in Washington sagte. Das Ziel sei zwar eine grosse Herausforderung, sollte aber erreicht werden./mis/nas