Safran-Chef Olivier Andriès sieht das Unternehmen daher auf Kurs zu seinen Jahreszielen. So soll der Umsatz um einen niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentsatz steigen. Für den bereinigten operativen Gewinn hat er 6,1 bis 6,2 Milliarden Euro im Auge. Dabei zeigte sich der Manager zuversichtlich, das obere Ende der Prognose erreichen zu können. Zum Gewinn des ersten Quartals machte Safran wie üblich keine Angaben./stw/nas/stk