Für den krisengebeutelten Flugzeughersteller Boeing geht es wieder ein gutes Stück aufwärts. Im zweiten Quartal lieferte der US-Konzern deutlich mehr Passagier- und Frachtjets aus und verbrannte weniger Geld als gedacht. Boeing-Chef Kelly Ortberg sieht sich bei der Sanierung aber noch lange nicht am Ziel. «Veränderung braucht Zeit, aber wir sehen allmählich einen Unterschied bei der Entwicklung unseres Geschäfts», sagte er bei der Vorlage der Geschäftszahlen am Dienstag in Arlington.