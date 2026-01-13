Auch 2025 lag Boeing noch weit hinter dem weltgrössten Flugzeugbauer Airbus , der trotz eines Rückschlags kurz vor Jahresende insgesamt 793 Passagierjets auslieferte. Bei den Bestellungen lag Boeing im vergangenen Jahr mit brutto 1.175 Maschinen hingegen vor seinem Konkurrenten aus Europa, der brutto auf genau 1.000 neu bestellte Maschinen kam. Auch nach Abzug von Stornierungen liess Boeing seinen Rivalen beim Auftragseingang hinter sich.