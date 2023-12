Der US-Flugzeughersteller Boeing hat zum ersten Mal seit 2019 wieder einen «Dreamliner»-Langstreckenjet direkt nach China geliefert. Die Maschine für die private chinesische Gesellschaft Juneyao Airlines startete am Donnerstag von Boeings Werk in Everett (US-Bundesstaat Washington) nach Shanghai, wo sie am Freitag ankam. Dies geht aus Flugdaten des Portals Flightradar24 hervor. Boeing und Juneyao bestätigten die Auslieferung. Für den gebeutelten Flugzeugbauer ist die Freigabe durch die chinesischen Behörden ein Durchbruch: Sie hatten Boeing seit mehreren Jahren grossenteils vom Luftfahrtmarkt des Landes ausgeschlossen.

22.12.2023 12:22