Der US-Flugzeugbauer Boeing hat im Januar und Februar deutlich mehr Passagier- und Frachtjets ausgeliefert als Weltmarktführer Airbus aus Europa. Allein im abgelaufenen Monat fanden 51 Boeing-Maschinen den Weg zu den Kunden, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Das waren so viele wie zuletzt im Februar 2017. In den ersten zwei Monaten kam Boeing damit auf 97 Jets. Konkurrent Airbus lieferte im gleichen Zeitraum nur 54 Maschinen aus.