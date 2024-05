In wenigen Tagen muss der Flugzeughersteller der FAA einen 90-Tage-Plan vorlegen, mit welchen Massnahmen er die Mängel bei der Qualitätskontrolle in seinen Fabriken beheben will. FAA-Chef Michael Whitaker sagte in einem Interview bei «Good Morning America», dass dieser Plan erst der Anfang sei. Boeing habe einen «langen Weg» vor sich zu beweisen, dass die Sicherheitspraktiken wieder in Ordnung seien.