Der angeschlagene US-Flugzeughersteller Boeing hat knapp zwei Wochen nach Neujahr seinen zweiten und dritten Grossauftrag des Jahres hereingeholt. Der Flugzeugfinanzierer Aviation Capital Group habe 50 Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max bestellt, teilte der Konkurrent des weltgrössten Flugzeugbauers Airbus am Dienstag in Seattle mit. Wenig später gab die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines den Kauf von 30 Boeing-Langstreckenjets von Typ 787 «Dreamliner» bekannt. Hinzu kämen Optionen über weitere 30 Jets der Reihe.