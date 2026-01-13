Schon vergangene Woche hatte die Fluggesellschaft Alaska Airlines 105 Mittelstreckenjets in der Langversion 737 Max 10 und fünf Grossraumjets vom Typ 787 «Dreamliner» bestellt. Zwei Jahre zuvor war eine 737 Max 9 von Alaska Airlines nur knapp einer Katastrophe entgangen, als sie im Flug ein türgrosses Rumpfteil verlor. Boeing musste sich daraufhin strengen Kontrollen und Beschränkungen durch die US-Luftfahrtbehörde FAA unterwerfen.
Am späten Nachmittag deutscher Zeit will Boeing seine Auftrags- und Auslieferungsbilanz des vergangenen Jahres veröffentlichen. Marktführer Airbus hat seine Zahlen bereits am Montag vorgelegt./stw/stk
(AWP)