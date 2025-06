Der krisengeschüttelte US-Flugzeugbauer Boeing hat im Mai einen grossen Schub an Aufträgen eingesammelt. Brutto kamen Bestellungen über 303 Passagierjets herein, wie der Konkurrent des weltgrössten Flugzeugherstellers Airbus am Dienstag in Arlington mitteilte. Rund die Hälfte davon entfielen auf einen Grossauftrag der arabischen Fluglinie Qatar Airways über 150 Grossraumjets. Zudem bestellten ungenannte Kunden 126 Maschinen, der Grossteil davon Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max.