Konzernchef Calhoun war Anfang 2020 an die Boeing-Spitze gerückt, um das Unternehmen nach dem Absturz der beiden 737-Max-Jets und des folgenden Startverbots wieder in die Spur zu bringen. Doch in seiner Zeit im Chefsessel taten sich immer neue teure Probleme auch an anderen Stellen auf. So musste Boeing die Auslieferung seiner Langstreckenjets vom Typ 787 «Dreamliner» mehr als ein Jahr aussetzen. Die erste Auslieferung des modernisierten Grossraumjets 777X verschob sich sogar um mehrere Jahre auf 2025 - was Boeing weitere Milliarden kostete./stw/ngu/he