Der kriselnde Flugzeugbauer Boeing muss die Auslieferung seines Grossraumjets 777X wie erwartet erneut verschieben und verbucht dafür einen weiteren Milliardenverlust. Das erste Exemplar dürfte statt 2026 erst im Jahr 2027 ausgeliefert werden, teilte der Konzern am Mittwoch zusammen mit seinen Geschäftszahlen des dritten Quartals mit. Die Verschiebung kostet Boeing vor Steuern 4,9 Milliarden US-Dollar. Im abgelaufenen Quartal verbuchte der Hersteller deshalb insgesamt einen Verlust von 5,3 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem deutlich kleineren Minus gerechnet. Ein Jahr zuvor hatte der Fehlbetrag indes noch höher gelegen.