Darüber urteilten die Geschworenen am Mittwoch zum Abschluss eines Zivilprozesses in Chicago. Der Kläger äusserte sich «zufrieden» mit dem Urteil. Bei dem Crash von Ethiopian-Airlines-Flug ET302 am 10. März 2019 waren insgesamt 157 Menschen ums Leben gekommen, darunter fünf deutsche Staatsbürger. Mit den Hinterbliebenen eines zweiten Absturzopfers - einer Frau aus Kenia - hatte sich Boeing zuvor aussergerichtlich geeinigt. Die Kläger warfen Boeing unter anderem Fahrlässigkeit und eine Mitverantwortung für den Tod der Frauen vor.