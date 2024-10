Der kriselnde US-Flugzeugbauer Boeing will sich wie erwartet am Kapitalmarkt in grossem Stil mit frischem Geld eindecken. Das Unternehmen will 90 Millionen neue Aktien ausgeben und plant darüber hinaus Anteile an Wandelpapieren über 5 Milliarden US-Dollar zu platzieren, wie Boeing am Montag in Arlington mitteilte. Mit dem Schritt würde sich Boeing zum Schlusskurs der Aktie vor dem Wochenende knapp unter 19 Milliarden Dollar besorgen (17,6 Mrd Euro). Seit längerem wurde spekuliert, wie gross die geplante Kapitalerhöhung ausfallen wird. Die Mittel will Boeing den Konzernangaben zufolge für generelle Zwecke einsetzen, darunter Schuldenabbau, Investitionen in Anlagen und Vorräte sowie Ausgaben bei den Töchtern.