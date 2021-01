Aktien Asien: Chinas Börsen starten durch

An den fernöstlichen Aktienmärkten haben sich Chinas Börsen am Dienstag zu neuen Hochs aufgeschwungen. Die Aussicht auf eine durchgreifende konjunkturelle Erholung trieb den CSI-300-Index auf den höchsten Stand seit 13 Jahren. Der Index umfasst die 300 wichtigsten Aktien der Börsen in Shanghai und Shenzhen. Zuletzt legte der CSI-300 um 2,8 Prozent auf 5594 Punkte kräftig zu.