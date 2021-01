Aktien Asien: Chinesischer CSI 300 steigt weiter - Kospi erklimmt Rekordhoch

An den asiatischen Aktienmärkten haben die Börsen in Shanghai und Hongkong an ihre jüngsten Gewinne angeknüpft. So schloss der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Aktien der Börsen in Shanghai und auch Shenzhen beinhaltet, am Mittwoch 0,92 Prozent höher. Bereits am Dienstag hatte der CSI 300 angesichts der schnellen Erholung der Wirtschaft von der Corona-Krise ein Dreizehnjahreshoch erreicht.