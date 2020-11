Aktien Asien: Gewinne in Japan - Regulierungssorgen belasten Chinas Tech-Werte

Die wichtigsten japanischen Aktienindizes haben am Mittwoch an ihre jüngsten Gewinne angeknüpft. Auch in Taiwan und Südkorea war die Stimmung unter den Anlegern überwiegend gut. Die Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff wirkt weiterhin positiv. Allerdings dämpften Kursverluste bei US-Technologieaktien die Kauflust etwas.