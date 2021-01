Aktien Asien: Gewinnmitnahmen nach Biden-Euphorie - Lockdown belastet Hang Seng

Asiens wichtigste Börsen haben am Freitag ihrem jüngsten überwiegend Tribut gezollt. Am deutlichsten fielen die Gewinnmitnahmen in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong aus. Dort verhängten die Behörden lokalen Medienberichten zufolge die bislang striktesten Lockdown-Massnahmen seit Beginn der Corona-Pandemie - betroffen davon seien zehntausende Bewohner des Geschäftsviertels Kowloon.