Aktien Asien: Japans Börse nach Rally und neuen Corona-Sorgen schwach

Die asiatischen Börsen haben sich am Mittwoch in unterschiedliche Richtungen entwickelt: In Japan nahmen Anleger nach der jüngsten Rally und zunehmender Sorgen um steigende Corona-Neuinfektionen in Tokio Gewinne mit. Die Börse in Hongkong legte indes weiter zu, während sich die wichtigsten Aktienmärkte auf dem chinesischen Festland uneinheitlich zeigten.