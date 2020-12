Aktien Asien: Mehrheitlich leichte Verluste - Zurückhaltung vor dem Wochenende

Die asiatischen Börsen haben sich am Freitag uneinheitlich entwickelt, wobei die Abgaben überwogen. Die leichten Gewinne an den US-Börsen gaben keinen Rückenwind. An der ordentlichen Wochenentwicklung änderte diese freilich nichts: So verzeichnete die Region auf Wochensicht insgesamt moderate Gewinne. Japanische Aktien zogen beispielsweise im Schnitt um ein knappes halbes Prozent an.