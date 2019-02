Aktien Asien: Nikkei rutscht weiter ab

Der Rückschlag am japanischen Aktienmarkt hat sich am Freitag fortgesetzt: Der Leitindex Nikkei-225 sank um 2,01 Prozent auf 20 333,17 Punkte. Am Dienstag war er noch um wenige Punkte an der runden Marke von 21 000 Punkten vorbei geschrammt. Auf Wochensicht verlor er nun mehr als zwei Prozent.