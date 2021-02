Aktien Asien: Rally geht weiter - Chinas Börsen legen kräftig zu

Im Kielwasser der Rekordjagd an den US-Börsen hält auch der Aufwärtstrend an Asiens wichtigsten Aktienmärkten an. Moderaten Gewinnen in Japan stand ein deutliches Plus an Chinas Handelsplätzen gegenüber. In der Sonderverwaltungszone Hongkong blieben die Kurse indes erneut hinter der guten Entwicklung an Chinas Festlandsbörsen zurück.