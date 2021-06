Aktien Asien: Tokio weiter freundlich - China-Börsen nach Feiertag unter Druck

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag nach dem teilweise verlängerten Wochenende keinen gemeinsamen Nenner gefunden. In Japan knüpfte der Nikkei-225 mit einem Plus von 0,96 Prozent auf 29 441,30 Punkte an seine Vortagsgewinne an. Auch in Südkorea, Indien und Australien standen für die jeweiligen Leitindizes Kursgewinne zu Buche.