Aktien Asien: Verluste in Tokio nach Zinsentscheid - China robuster

Die wichtigsten Fernost-Börsen haben auch am Dienstag keine klare Richtung eingeschlagen. Das grösste Minus gab es an der Börse in Tokio, wo der Nikkei 225 um 0,46 Prozent auf 28 991,89 Punkte nachgab. Zentrales Thema war dort die Bank of Japan, die in der Corona-Krise an ihrem Kurs einer extrem lockeren Geldpolitik unverändert festhält. Experten zufolge kam dies aber auch wenig überraschend.