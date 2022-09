Aktien Asien/Pazifik: Abwärtstrend setzt sich fort - Konjunktursorgen

Die wichtigsten Handelsplätze in Asien haben zu Wochenbeginn in der Mehrzahl nachgegeben. Grund dafür sei die sich zuspitzende Energiekrise in Europa, die auch den Ausblick der Weltwirtschaft eintrübe, hiess es. Zudem drücke der andauernde Handelsstreit zwischen den USA und China auf die Stimmung der Anleger.