Aktien Asien/Pazifik: Anleger greifen wieder zu

Positive Vorgaben der Wall Street und geldpolitische Massnahmen von Chinas Notenbank haben den Börsen Asiens am Dienstag Rückenwind verliehen. So hatte die chinesische Zentralbank am Montag nach Börsenschluss eine Senkung des Mindestreservesatzes für Banken angekündigt. Diese haben dadurch mehr Spielraum für die Kreditvergabe. Auch liessen die Sorgen wegen der Omikron-Variante des Coronavirus weiter nach.