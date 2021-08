Aktien Asien/Pazifik: Erholung von schwacher Vorwoche

Nach der von Verlusten dominierten Vorwoche haben die Anleger am Montag bei asiatischen Aktien zugegriffen. Wie nachhaltig diese Käufe sind, bleibt aber in den kommenden Tagen abzuwarten. Denn nach wie vor bestimmen die Sorgen wegen der Folgen einer womöglich baldigen Straffung der US-Geldpolitik, der Auswirkungen der Ausbreitung der Deltavariante des Corona-Virus und der verschärften Regulierung vieler Wirtschaftsbereiche in China das Bild.