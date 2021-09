Aktien Asien/Pazifik: Gemischtes Bild - Vorsicht vor US-Jobdaten am Freitag

Nach dem vielerorts positiven Start in den September haben die Börsen in Fernost am Donnerstag ein gemischtes Bild abgegeben. Börsianern zufolge positionierten sich die Anleger vorsichtiger vor den am Freitag erwarteten US-Arbeitsmarktdaten. Zu den Gewinnern zählte der japanische Nikkei-225 mit einem Anstieg um 0,33 Prozent auf 28 543,51 Punkte.