Aktien Asien/Pazifik: Gewinne dank Wall Street - China und Hongkong ohne Handel

Asiens wichtigste Aktienmärkte sind am Freitag dem festen US-Handel gefolgt. Die Wall Street hatte hohe Gewinne verbucht und war auf ein Vierwochenhoch geklettert. In Tokio schloss die Börse daraufhin fester. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss am Freitag mit 1,27 Prozent Plus bei 27 761,57 Punkten.